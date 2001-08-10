60 семей в Томаринском районе переедут в новое жилье до конца 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с мэром Томаринского района Ольгой Манжарой. В своем докладе глава городского округа сообщила, что в 2024-2025 годах в Красногорске появятся сразу два многоквартирных жилых дома. Также на совещании обсудили вопросы благоустройства, дорожного строительства и развития культуры и образования в муниципалитете, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ольга Манжара сообщила основные аспекты, по которым ведется работа в муниципалитете. Одним из ключевых вопросов является строительство нового жилья и расселение аварийного фонда. За последние пять лет в районе построили 18 новых многоквартирных домов, куда переехали 516 семей. В ближайшие два года в Красногорске построят еще два дома площадью 4630 квадратных метров. В планах на 2024 год обеспечить новым жильем 21 семью.

– Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья достаточно серьезный. На сегодняшний день у нас 3 513 квадратных метров, которые признаны аварийными до 2022 года и включены в текущую программу по переселению. В этом году мы начинаем строительство, завершаем в 2025, и еще 60 семей обеспечиваем новым жильем. Мы на этом не останавливаемся и уже ведем работу по формированию нового жилфонда для последующего переселения, – сообщила Ольга Манжара.

За последние пять лет также выполнен капитальный ремонт в 59 жилых домах. Особое внимание уделяют модернизации внутренних систем, обновлению фасадов и конструкций.

– Очень важно, чтобы все коммуникации и кровли были в порядке, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Ко всему прочему, в ближайшее время в муниципалитете будет полностью завершен капитальный ремонт дворов. На данный момент благоустройство продолжается еще на трех территориях. Также в текущем году закончат ремонт 55 подъездов.

Что касается благоустройства общественных пространств, активно продолжается комплексное развитие набережной, которая станет визитной карточной районного центра. В 2025 году завершатся работы по обновлению привокзальной площади в Томари.

До 1 июня в рамках текущего (ямочного) ремонта приведут в порядок дороги в муниципалитете. На участке Парусное – Красногорск протяженностью 9 км запланирован капитальный ремонт.

Также губернатор Валерий Лимаренко поддержал инициативу по реконструкции моста в Красногорске, который объединяет село. Действующий мост был построен в 2012 году и является временным строением, в связи с чем требует обновления. Вопрос обсудят совместно с минтрансом.

Еще одна просьба мэра – поддержать реконструкцию школы в Пензенском и зрительного зала сельского дома культуры в Красногорске.

– Те объекты, которые мы сегодня приводим в соответствие, очень важны для жителей муниципалитета, – отметила Ольга Манжара.

Отметим, в районе продолжается модернизация в сфере медицины – выполнен капитальный ремонт участковой больницы в Красногорске, построен ФАП в Ильинском, закуплено новое современное оборудование. Также за последние пять лет в муниципалитете обустроили 15 детских и спортивных площадок, провели реконструкцию футбольного поля в томаринской спортшколе. Продолжаются работы по улучшению инфраструктуры ЖКХ. В Томари проведен капремонт здания насосной станции первого подъема, разработана проектно-сметная документация по строительству насосной станции второго подъема.