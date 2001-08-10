ВТБ начал принимать заявки на обновленные дальневосточную и арктическую ипотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 мая ВТБ запустил прием заявок по новым условиям дальневосточной и арктической ипотечных программ. Подать документы на льготный кредит теперь могут медицинские работники и преподаватели вне зависимости от своего стажа работы (ранее – не менее 5 лет).
Финансовый институт развития в жилищной сфере Дом.РФ расширил дальневосточную и арктическую ипотеки на весь преподавательский состав государственных и муниципальных образовательных учреждений и работников медицинских организаций, вне зависимости от их стажа, 16 мая.
Наряду с этими категориями заемщиков, подать заявки на кредит по условиям программ получили возможность участники СВО и члены семей погибших участников СВО. Кроме того, купить недвижимость по льготной ставке по-прежнему могут супруги в возрасте не старше 36 лет, одинокие родители не старше 36 лет с ребенком до 19 лет, работники организаций ОПК, осуществляющих деятельность на территории ДФО и арктической зоны, а также граждане РФ, вынужденные покинуть территорию Украины.
В моногородах и сельских населенных пунктах клиенты могут приобрести жилье как на первичном, так и вторичном рынке, в том числе таунхаус, коттедж или жилое помещение с земельным участком. В городах возможно приобретение только новостроек.
Сделки по новым параметрам программ ВТБ начнет проводить с 1 июня в соответствии с решением Министерства финансов РФ.
«Дальний Восток и Арктика – стратегические регионы для нашего государства, где очень важно решать вопросы с ростом численности населения и обеспечивать его комфортным жильем. Льготные программы со сниженными ставками стали эффективным инструментом повышения качества жизни клиентов, проживающих в отдаленных уголках страны не с самыми благоприятными климатическими условиями. Прежде всего – молодых семей, на которые сегодня приходится 65% выдач по программам. Понимая это, ВТБ одним из первых банков откликнулся на инициативу правительства распространить льготные условия на преподавателей и работников медицинских учреждений, вне зависимости от их стажа работы, и заранее запустил прием заявок. Это позволит нашим клиентам уже сейчас подобрать жилье и оперативно провести сделки после официального старта новых параметров 1 июня», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
По итогам четырёх месяцев 2024 года ВТБ оформил свыше 79,1 тыс. жилищных кредитов, общий объем сделок составил почти 392 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос клиентов ВТБ на ипотеку вырос более чем на 20%. Около 70% сделок от общего числа сделок банк провел в рамках госпрограмм.
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