Южносахалинцев и гостей города приглашают на весеннюю ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2024» пройдет в областном центре 25 мая. Свою продукцию представят местные производители из разных районов Сахалинской области. Также посетители ярмарки смогут приобрести рассаду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля начнется в 9.00 и продлится до 16.00 на ярмарочной площадке по адресу: ул. Вокзальная, 71 А. Гости мероприятия смогут приобрести мясную, молочную, рыбную, хлебобулочную, кондитерскую и кулинарную продукцию, а также мед, изделия ручной работы и многое другое.

Для садоводов на ярмарочных рядах будет представлен широкий ассортимент рассады овощных и цветочных культур, семена различных сортов картофеля, саженцы кустарников, деревьев.

Праздничную атмосферу и хорошее настроение создадут творческие коллективы, которые выступят с яркими концертными номерами.

Организаторы мероприятия - министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области совместно с администрацией города Южно-Сахалинска.