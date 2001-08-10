Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести минтай, камбалу, треску и сельдь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 22 мая, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля будет осуществляться по адресам:
- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): камбала — 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;
- ул. Емельянова, 31/2: камбала — 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;
- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;
- ул. Сахалинская, 59: камбала — 74,75 руб/кг, минтай - 74,74 руб/кг, треска - 92 руб/кг, сельдь — 46 руб/кг (реализация сельди и трески начнется после 14.00).
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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