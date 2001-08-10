Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2024
Сейчас 19:43
90,41|98,30|66,91
На Сахалине будут судить разбойника, напавшего на магазин с газовым пистолетом
09:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести минтай, камбалу, треску и сельдь

Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести минтай, камбалу, треску и сельдь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 22 мая, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться по адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): камбала — 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2: камбала — 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;

- ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;

- ул. Сахалинская, 59: камбала — 74,75 руб/кг, минтай - 74,74 руб/кг, треска - 92 руб/кг, сельдь — 46 руб/кг (реализация сельди и трески начнется после 14.00).

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?