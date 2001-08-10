В Южно-Сахалинске продолжают плановую очистку ливневой канализации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Плановые работы по очистке ливневой канализации в областном центре начались в середине мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Городские службы проводят подобные работы два раза в год. Это необходимо для предотвращения заиленности трубопровода. Сегодня подрядная организация выполняет очистку дождеприемных колодцев на пр. Победы, ул. Сахалинской и Пограничной. В работе используется как ручной труд, так и механизированный. Привлекается специализированная техника — илососы и каналопромывочные машины, - рассказал начальник отдела эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем водоотведения управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Артем Корнюшин.
Строительство новых и поддержание существующих инженерных сетей в рабочем состоянии — также является частью мероприятий, которые в целом и формируют комфортную городскую среду, отмечает депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Игорь Логвинов.
- Администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание вопросам благоустройства города. Например, строительство ливневого коллектора на участках ул. Ленина и пр. Победы, где работы ведутся в этом году, значительно улучшит ситуацию с отводом воды с территорий этого района. Важно также поддерживать уже имеющиеся сети в рабочем состоянии. Совместно с администрацией областного центра мы работаем в направлении контроля качества выполняемых подрядчиками мероприятий.
Мероприятия по очистке ливневой канализации проводятся по всей улично-дорожной сети, которая обеспечена закрытой системой водоотведения. Ее протяженность составляет порядка 95 км.
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