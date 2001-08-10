В этом году на Сахалине и Курилах отремонтируют 340 многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
340 многоквартирных домов капитально отремонтируют на Сахалине и Курилах в этом году – почти в два раза больше, чем в прошлом. Такую задачу перед областным министерством ЖКХ поставил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– С наступлением тепла на островах стартовал сезон капитального ремонта многоквартирных домов, включая обновление фасадов. В этом году я дал задачу профильному министерству удвоить объем капитальных работ. Поэтому в планах на строительный сезон – привести в порядок целых 340 многоквартирных домов по всему островному региону. При этом важно, чтобы мнение жителей было услышано, и все изменения, касающиеся дома и его благоустройства, происходили с их участием, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
К работам на объектах приступили практически во всех районах островного региона. В ближайшее время к ремонту присоединятся Поронайский и Макаровский городские округа, а также муниципальные образования Курильских островов. Сейчас в этих районах заканчиваются подготовительные работы, завершается доставка необходимых материалов.
В планах – замена инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, крыш, фундаментов, подвалов и лифтов. На эти цели из бюджетов разных уровней направят почти 5 миллиардов рублей.
Губернатор Валерий Лимаренко лично проверил, как организован капитальный ремонт на объектах в Южно-Сахалинске. К примеру, комплексные работы развернули на Фабричной, 11. Здесь приводят в порядок фасад, утепляют швы, в подъездах меняют окна и двери.
– Очень рады, что совсем скоро наш дом обретет новый облик – у нас ремонтируют фасад, входные группы. Мы этого очень ждали. У нас есть еще одно небольшое пожелание. Мы, пенсионеры, очень любим проводить время во дворе. Но нам не хватает здесь лавочек. Надеемся, что в этом году у нас их поставят, – сказала главе региона жительница дома.
– Думаю, к середине июня лавочки уже будут здесь стоять, – ответила местный депутат.
Всего в Южно-Сахалинске приведут в порядок более 120 домов. Также в лидерах по объему работ – Холмский, Охинский и Корсаковский районы. Там новый облик получат 34, 26 и 24 жилых здания соответственно.
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