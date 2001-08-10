Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе официально открыли юбилейную межрегиональную поисковую экспедицию «Дальневосточный фронт». В 2024 году она проходит уже в пятый раз, традиционно объединяя волонтеров, которые хотят увековечить память советских солдат, погибших на Сахалине в последние дни Второй мировой войны. В мероприятии сегодня участвуют более 75 поисковиков из 22 регионов России, и большая часть команды - это молодежь в возрасте до 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

«Дальневосточный фронт-2024» проходит в Смирныховском районе с 20 мая по 4 июня. Организатором ежегодного патриотического мероприятия вновь выступает Сахалинское региональное отделение «Поискового движения России» при финансовой поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области, правительства Сахалинской области, Сахалинского молодежного ресурсного центра, администрации МО ГО «Смирныховский», ООД «Поисковое движение России», Министерства обороны РФ. Островные поисковики в этом году отметит 10 лет своей деятельности в островном регионе, и открытие экспедиции, куда съезжаются добровольцы со всей страны — один из самых важных проектов отделения «Поискового движения России».

«Уже пять лет мы проводим „Дальневосточный фронт“. Он стал брендом в масштабах всей России. В западной части нашей страны долгое время проводились свои фронты: „Западный“, „Калининский“, „Волховский“ и вот уже 5 лет проводится наш, „Дальневосточный фронт“. Ребята, которые занимаются поиском останков пропавших солдат, с удовольствием приезжают к нам работать, помогают искать героев Южно-Сахалинской наступательной операции. Мы каждый год прочесываем сопки Смирныховского района в поисках солдат и это дает результаты. За 10 лет работы в „Поисковом движении России“ в Сахалинской области удалось обнаружить останки 154 солдат и офицеров, которые погибли в августе 1945 года на острове Шумшу, в Холмском и Смирныховском районах. Часть мест гибели мы нашли как раз с помощью волонтеров „Дальневосточного фронта“. И в этом году, отобрав участников из более чем сотни заявившихся кандидатов, мы продолжим поиски», — поделился руководитель Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Поисковое движение России» Артем Бандура.

Участники экспедиции, среди которых в 2024 году не только россияне, но и представители Республики Беларусь, будут работать в районе реки Туманной, между селами Рощино и Победино Смирныховского района. В течение двух недель волонтеры-поисковики тщательно исследуют местность в поисках останков советских солдат, погибших в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции — в августе 1945 года в этих местах шло наступление 79-й стрелковой дивизии. Кроме этого, организаторы планируют отдельно обследовать места падения военных самолетов, провести для участников образовательные лекции и культурно-массовые мероприятия.

«Экспедиция уникальная, я сюда приехал и ощутил это. „Сила духа“ — это про Сахалин, про удивительный остров, потому что только силой духа удалось освоить эти территории, вернуть наш российский остров Сахалин в Российскую Федерацию. Хотелось бы поблагодарить Артема Николаевича Бандуру, который 5 лет проводит здесь экспедицию, поздравить с малым юбилеем. Хочу всем участникам экспедиции пожелать хорошей погоды и поисковой удачи», — обратился к участникам «Дальневосточного фронта-2024» исполнительный директор ООД «Поисковое движение России» Сергей Кузьмин.

Также волонтеров поприветствовали начальник военно-мемориальной службы ВВО Игорь Стецюк и мэр Смирныховского городского округа Ирина Карпукова. Они пожелали участникам экспедиции удачи в поисках и выразили надежду на то, что благодаря работе «Дальневосточного фронта» удастся найти останки кого-то из пропавших без вести советских солдат. Если получится идентифицировать личности погибших, их отправят на родину для перезахоронения.