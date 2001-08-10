Лучшие врачи Дальнего Востока обсудили сахалинский опыт по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дискуссии по лечению кардиозаболеваний в Южно-Сахалинске приняли участие как врачи островного региона и Дальнего Востока, так и ведущие федеральные специалисты. Для участия в совещании на Сахалин прибыл глава комитета Госдумы по охране здоровья, российский хирург Бадма Башанкаев. Гости высоко оценили ситуацию с оказанием этого вида помощи в Сахалинской области, отметив ряд передовых новшеств, таких как цифровизация работы регистратур, внедрение персональных администраторов (проводников здоровья), а также практики массовой диспансеризации, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Мероприятия по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболевания в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» реализуются на территории Сахалинской области с 2019 года. За это время общая продолжительность жизни населения была увеличена до 71 года, к 2030 году планируется достичь показателя 80 лет. Именно такую задачу перед руководством сферы здравоохранения островного региона поставил губернатор Валерий Лимаренко. Решать ее предстоит системно. Как за счет повышения доступности и качества медицинской помощи и модернизации медицинской инфраструктуры, так и внедряя практику диагностики заболеваний на ранней стадии, когда прогноз на их излечение максимально благоприятен.

- ⁠Сахалин удивил. Цифровые технологии первичного приема, служба единого телефонного номера «1300», комплексный здравый подход к своим ресурсам. Особое внимание к проекту «Проводники здоровья»: 750 немедицинских помощников, хороших неравнодушных людей, пришли на помощь своим собратьям по заболеваниям и постоянно следят за их диспансерным расписанием. Не секрет, что у врачей нет возможности дозвониться каждому пациенту и напомнить о приеме. Человек, который понимает ваши проблемы и может подсказать, записать на нужную диагностику, во многом упрощает процесс лечения и реабилитации. Сахалин один из первых в стране это внедрил в жизнь, - отметил Бадма Башанкаев.

Высокие результаты в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть достигнуты только в комплексной работе. В Сахалинской области выстроена треухровневая система организации медицинской помощи. Это позволяет каждому пациенту с кардиологической или любой другой патологией оставаться в зоне внимания специалистов и получать помощь в соответствии со сложностью заболевания.

- Сделан упор большой упор на первичном звене. Ежедневно за помощью в поликлиники обращаются около 10 тысяч человек. Для каждого из них система должна работать слаженно. Поэтому оснащаем учреждения – МРТ, КТ, ультразвуковой, эндоскопической аппаратурой, чтобы помощь оказывалась максимально быстро и территориально доступно, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Увеличить продолжительность жизни помогают и высокие технологии. Треть ангеопластик коронарных артерий со стентированием, выполняемых на Дальнем Востоке, приходится на Сахалинский региональный сосудистый центр. Это действенный метод лечения пациентов с инфарктом, который может спасти жизнь или в разы улучшить её качество. В 2023 году в региональном сосудистом центре помощь получили 5099 пациентов. Эффективными практиками в рамках нацпроектов на рабочем совещании поделились также коллеги Приморского и Хабаровского краев, Республик Саха Якутия и Бурятия. Гибридный формат проведения мероприятия позволил специалистам присоединиться к встрече в режиме видеоконференцсвязи.