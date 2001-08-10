Военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими, заключившими первые контракты, мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начались занятия по армейской тактической стрельбе (АТС), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На войсковом полигоне «Троицкий» под руководством опытных инструкторов военнослужащие выполняют нормативы по огневой подготовке из стрелкового оружия.

Перед началом летнего периода обучения военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили новые площадки, для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе, которые имитируют двор сельского дома и городские строения.

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения, а также в составе боевых двоек. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

При проведении таких тренировок военнослужащие будут вырабатывать точность и слаженность движений, тренировать меткость стрельбы из различных видов оружия, нарабатывать опыт и технику выполнения элементов испытания.