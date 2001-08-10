Аналитика МТС Travel: сахалинцы отправляются в Японию, чтобы увидеть легендарное цветение сакуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян в Японию в период цветения сакуры за последние два года. По сравнению с прошлой весной турпоток в Страну восходящего солнца вырос в 2,2 раза.

Сахалинская область вошла в топ-5 регионов России, откуда чаще всего совершались поездки в Японию. Больше всего поездок (43%) в Страну восходящего солнца совершили жители столичного региона (Москвы и Московской области). Кроме того, 16% поездок в этом весеннем сезоне были из Приморского края, а каждая десятая – из Санкт-Петербурга или Ленинградской области. В пятерку лидирующих по числу путешествий в Японию регионов входит Сахалинская область – на нее приходится 4% поездок, а также Красноярский и Хабаровские края – оттуда было совершено еще по 3% выездов этой весной, в период цветения сакуры.

Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по конец апреля) выросла год к году в два раза и составила 1% от всех поездок за границу. Страна вошла в ТОП-20 зарубежных направлений по числу поездок, в то время как прошлой весной замыкала тридцатку наиболее популярных направлений у россиян. Средняя продолжительность поездок в Японию этой весной составила 10 дней.

Сакура является национальным символом японцев. Раз в год местные жители проводят фестиваль “Ханами”, посвященный цветению дерева. Как правило, он начинается в середине — конце марта. Первыми зрелищем наслаждаются на юге страны, где более теплый климат, затем «природное шоу» постепенно движется к северу. Непосредственно перед событием всюду можно видеть фотографии и плакаты, которые изображают еще нераспустившиеся бутоны сакуры, а также приглашения посетить фестиваль. Именно на данное мероприятие мечтает попасть большая часть поклонников Японии по всему миру.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании анализировались поездки с 20 марта по 30 апреля включительно в 2023 и 2024 годах.

О МТС Travel

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».