Аналитика МТС Travel: сахалинцы отправляются в Японию, чтобы увидеть легендарное цветение сакуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервис путешествий МТС Travel проанализировал поездки россиян в Японию в период цветения сакуры за последние два года. По сравнению с прошлой весной турпоток в Страну восходящего солнца вырос в 2,2 раза.
Сахалинская область вошла в топ-5 регионов России, откуда чаще всего совершались поездки в Японию. Больше всего поездок (43%) в Страну восходящего солнца совершили жители столичного региона (Москвы и Московской области). Кроме того, 16% поездок в этом весеннем сезоне были из Приморского края, а каждая десятая – из Санкт-Петербурга или Ленинградской области. В пятерку лидирующих по числу путешествий в Японию регионов входит Сахалинская область – на нее приходится 4% поездок, а также Красноярский и Хабаровские края – оттуда было совершено еще по 3% выездов этой весной, в период цветения сакуры.
Несмотря на отсутствие прямого сообщения, доля Японии в рамках проанализированного периода (с 20 марта по конец апреля) выросла год к году в два раза и составила 1% от всех поездок за границу. Страна вошла в ТОП-20 зарубежных направлений по числу поездок, в то время как прошлой весной замыкала тридцатку наиболее популярных направлений у россиян. Средняя продолжительность поездок в Японию этой весной составила 10 дней.
Сакура является национальным символом японцев. Раз в год местные жители проводят фестиваль “Ханами”, посвященный цветению дерева. Как правило, он начинается в середине — конце марта. Первыми зрелищем наслаждаются на юге страны, где более теплый климат, затем «природное шоу» постепенно движется к северу. Непосредственно перед событием всюду можно видеть фотографии и плакаты, которые изображают еще нераспустившиеся бутоны сакуры, а также приглашения посетить фестиваль. Именно на данное мероприятие мечтает попасть большая часть поклонников Японии по всему миру.
Методика
Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании анализировались поездки с 20 марта по 30 апреля включительно в 2023 и 2024 годах.
О МТС Travel
МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня "Единая Россия" запустила новый сезон "Женской политшколы"
09:26 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
09:24 Сегодня Для жителей Синегорска пройдет выездной прием граждан
09:46 Сегодня Участники объединения "Казачья воля" из Поронайска приняли участие в фестивале-конкурсе «Казачок»
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
11:59 15 Мая На Сахалине из окна выпал годовалый ребенок
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
09:05 15 Мая Южно-сахалинским школьникам на "Уроке цифры" рассказали о технологиях интернет-торговли
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:58 Сегодня 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 Сегодня Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 Вчера В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
- 11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?