Тихоокеанское
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11:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 23 мая, для жителей Хомутово  состоится личный прием граждан директором департамента землепользования Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2 Центральная, 39. Начало в 16.00.

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