Сахалинцам предлагают узнать о новых деталях Амурской экспедиции Невельского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки появились новые материалы электронного путеводителя «Амурская экспедиция Г. И. Невельского. 1849-1855 гг.». Материалы будут полезны любителям истории России XIX века, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Целью проекта является популяризация личности русского адмирала, выдающегося мореплавателя и исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского и продвижение историко-культурного наследия Сахалинской области.

Электронный тематический библиографический путеводитель состоит из трёх разделов: «Амурская экспедиция (1849–1855)», «Персоналии» и «Память потомков». В нем представлена информация о деятельности Амурской и Сахалинской экспедиций, решении «амурского вопроса», основании первых русских поселений, а также о памятниках и памятных местах, связанных с участниками экспедиций, увековеченных на карте Сахалина.

Ресурс содержит биографические материалы о Николае Бошняке, Николае Муравьёве-Амурском, Войне Римском-Корсакове и Николае Рудановском. Кроме прочего, в нем представлены библиографические описания книг, статей и интернет-ресурсов об исторических личностях, географических объектах и памятниках.

Читателям доступны полнотекстовые электронные копии печатных изданий, аудиокниги и видеоматериалы.