21 мая в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все городские службы в областном центре ежедневно выполняют различные виды работ по благоустройству городских территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня выполняются работы по асфальтированию парковки по ул. Пограничной в районе ТЦ «Янтарь» и асфальтированию проезжей части ул. Горького на участке от ул. Пограничной до пр. Победы.

Специалисты дорожных служб также ведут работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части (ямочный ремонт) на участках: пер. Алтайский, ул. Железнодорожная, пр. Победы, пр. Мира на участке от ул. Сахалинской в северном направлении, ул. Курильской (в районе парка), ул. Сахалинской, ул. Комсомольской на участке от ул. Сахалинской до ул. Горной.

В течение дня организована механизированная и ручная работа по сбору смета, уборке мусора, очистке урн по улицам Горького, Железнодорожной, Детской, Пограничной, Емельянова, пер. Алтайский, ул. Детской, пр. Победы, ул. Есенина, ул. Больничной, пр. Мира, Коммунистическому пр., ул. Физкультурной.

В ночь с 21 на 22 мая работы по комплексной уборке автомобильных дорог будут продолжены.

В скверах, на улицах муниципалитета и общественных пространствах ведется уборка мусора и очистка пешеходных дорожек от пыли. Покос травы сегодня выполняется на территории мемориала Славы, в скверах Невельского, Крузенштерна и Рудановского.

В ходе озеленения областного центра ведется подготовка цветников и высадка саженцев цветов. В сквере Пограничников и на ул. Горького планируется высадить 900 саженцев цветов «львиный зев» и бархатцы. В скверах Ждакаева и Есенина сегодня продолжат окрашивать урны и скамейки.

Также специалисты по озеленению на регулярной основе ухаживают за декоративными растениями и газонами во всех скверах города.