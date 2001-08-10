ВТБ предупреждает: мошенники предлагают продлить срок банковской карты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ предупреждает о новой схеме финансового мошенничества в отношении розничных клиентов. В ходе звонков с фейковых банковских аккаунтов злоумышленники убеждают их продлить срок, якобы заканчивающейся у клиента карты. Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО.
По данным ВТБ, пользователям мессенджеров стали поступать звонки с фейкового аккаунта крупных банков. Собеседнику озвучивают, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого якобы необходимо продиктовать код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты.
- В последнее время мы снова наблюдаем повышенную мошенническую активность, когда злоумышленники совершают хищения под предлогом необходимых манипуляций с банковскими продуктами. Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Также напомню, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия. Сейчас ВТБ выдает клиентам карты на 7 лет, но работают они бессрочно, и их не нужно продлевать, если только это не связано с физическим износом, - отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.
Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться страховкой карт, а также подключить сервис определителя номера телефона.
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