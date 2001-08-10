На Сахалине состоялось открытие пятой межрегиональной поисковой экспедиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялось торжественное открытие юбилейной пятой межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт». Экспедиция пройдет с 20 мая по 4 июня в Смирныховском районе, она организована Сахалинским региональным отделением ООД «Поискового движения России». Лагерь поисковиков расположится в районе реки Туманная между посёлками Рощино и Победино, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В экспедиции принимают участие более 70 человек из разных регионов России. Большую часть участников экспедиции составит молодёжь до 35 лет, в том числе студенты учебных заведений.

Поисковики будут работать в местах боевых действий Южно-Сахалинской наступательной операции, где в августе 1945 осуществлялось наступление 79-й стрелковой дивизии. Также организаторами запланировано проведение работ на местах падений военных самолётов. Специально для этого в экспедиции примут участие специалисты по авиационному поиску из регионов России.

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, оказали помощь в организации экспедиции.