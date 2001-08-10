Клумбы и скверы Южно-Сахалинска украшают уже более 70 тысяч высаженных цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице с наступлением теплой погоды городские службы перешли на летний режим содержания зеленых насаждений, на общественных пространствах продолжается высадка цветов. В прошедшие выходные во время субботнего объезда ход работ в сквере 135-летия Южно-Сахалинска проверили мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Основной повесткой инспекционного выезда были придомовые территории, подъезды многоквартирных домов, ход дорожных работ и др.
Сергей Надсадин отметил, что приоритетом работы муниципалитета является качественное благоустройство всех городских территорий, при этом особое внимание уделяется озеленению города.
Сотрудники МБУ «Зеленый город» (один из подрядчиков) ежедневно занимаются уборкой территории, ведут работы по уходу за газонами, клумбами и деревьями, приводят в порядок малые архитектурные формы, занимаются покосом травы, высадкой цветов.
Как сообщила начальник Управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая, в сквере 135-летия Южно-Сахалинска, расположенном в 9-м микрорайоне, сейчас идет высадка цветов «львиный зев» белого и персикового оттенков, они будут цвести все лето, при этом не требуя особого ухода. Эти цветы будут радовать глаз уже сейчас, позже здесь зацветут кустарники.
Напомним, сегодня городские клумбы и площадки украсили уже более 70 тысяч цветов. Также горожане сейчас любуются началом цветения тюльпанов (осенью было высажено 80 тысяч луковиц этих цветов). До конца мая специалисты планируют высадить в городе 65 тысяч саженцев, после 15 июня придет очередь высадки рассады других однолетних растений. В планах подрядных организаций высадить в скверах и на улицах города 700 тысяч саженцев цветов.
Напомним, ход работ по благоустройству в городе находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина.
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