Сразу на нескольких участках дорог в Южно-Сахалинске идут работы по устранению дефектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтом охвачены участки улиц Горького, Сахалинской, Комсомольской, Курильской и проспекта Мира. Привести в порядок дорожное покрытие специалисты планируют в течение ближайших дней, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Активная фаза ремонта сейчас идет на улице Горького. В выходные дни, когда интенсивность автомобильного движения была невысокой, на участке от Пограничной до площади Победы уже был выполнен большой объем работ. Он включал фрезерование дорожного покрытия, установку люков и дождеприемных колодцев. В понедельник подрядчик приступил к асфальтированию автобусных и парковочных карманов.

- Во вторник мы планируем приступить к сплошному асфальтированию и в течение двух ближайших дней завершить все работы. Устранение дефектов дорожного покрытия в Южно-Сахалинске сейчас идет и на других участках: на Сахалинской от Комсомольской до Лермонтова, на Комсомольской от Фабричной до Горной, на Курильской от Комсомольской до входа в парк и проспекте Мира от Сахалинской на север, - рассказал начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Федорук.

- На мой взгляд, в областном центре сейчас выполняется большой объем дорожных работ, они затрагивают как центральные улицы, так и внутриквартальные проезды. Ход ремонта находится на постоянном контроле у губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина. Во время совместных объездов они обращают особое внимание на качество выполненных работ. В общем и целом, своевременный и качественный ремонт дорог решает важнейшую задачу — создание комфортной городской среды для жителей Южно-Сахалинска, - отметил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Владимир Зайцев.

Добавим, специалисты управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства продолжают контролировать состояние автомобильных дорог в Южно-Сахалинске. Работы по устранению дефектов на отдельных участках будут вестись в течение всего летнего сезона.