Сахалинские энергетики высадили березы и клены на улице Комсомольской Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские энергетики в рамках Международной акции «Сад Памяти» высадили 18 мая березы и клены на улице Комсомольской г. Южно-Сахалинска. Цель акции* — посадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем человеке в годы Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в сахалинэнерго.
Мероприятие прошло при поддержке Сахалинской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Более 50 человек из филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт», Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, филиала «Распределительные сети» и исполнительного аппарата ПАО «Сахалинэнерго» собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал жизни в борьбе за свободу своей страны.
«Во время Великой Отечественной войны энергетики не только на полях сражений защищали нашу Родину, но и в тылу прилагали все усилия, чтобы сохранить в рабочем состоянии энергообъекты, создавая условия для функционирования военной промышленности, для жизни мирного населения, не участвовавшего в боях, но трудящегося для приближения Великой Победы. Сегодняшняя акция — дань уважения и нашим родным, и нашим коллегам-энергетикам!», - отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» - главный инженер Павел Яковлев.
В 2024 году Международная акция «Сад Памяти» проходит практически во всех субъектах Российской Федерации в пятый раз. За годы проведения акции в ней приняли участие более 5,5 миллионов человек в 50 странах мира.
ПАО «ДЭК» всегда готово поддерживать благотворительные и социальные акции на территориях своего присутствия, в том числе на Сахалине. Для нас большая честь принять участие в таком масштабном проекте, отдать дань памяти и уважения фронтовикам и тем, кто ковал Победу в тылу. У каждого в семье есть свои герои. Мы их помним и бесконечно гордимся», - рассказал директор Сахалинэнергосбыта Олег Панитков.
«Сад Памяти» - это не только сохранение исторической памяти и увековечивание подвигов героев. Акция также направлена на решение актуальных задач в сфере экологии - озеленение городов, восстановление насаждений. Сахалинские энергетики всегда выступают за сохранение природных ресурсов, поэтому рады внести свой вклад в озеленение Южно-Сахалинска и благодарят администрацию областного центра и мэра города Сергея Надсадина за то, что поддержали их инициативу и выделили участок для высадки деревьев.
*Акцию в РФ проводит АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».
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