18:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Коммунальные предприятия Поронайского района отметили за содействие занятости населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За весомый вклад и эффективное участие в реализацию в 2023 году мероприятий по содействию занятости населения почетной грамотой агентства по труду и занятости населения Сахалинской области было награждено муниципальное унитарное предприятие " Вахрушевская коммунальная компания", благодарностью отметили муниципальное предприятие "Прогресс".
Награды руководителям предприятий передала директор кадрового центра "Работа России" Татьяна Леонова.
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