Тихоокеанское
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18:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Коммунальные предприятия Поронайского района отметили за содействие занятости населения

Коммунальные предприятия Поронайского района отметили за содействие занятости населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За весомый вклад и эффективное участие в реализацию в 2023 году мероприятий по содействию занятости населения почетной грамотой агентства по труду и занятости населения Сахалинской области было награждено муниципальное унитарное предприятие " Вахрушевская коммунальная компания", благодарностью отметили муниципальное предприятие "Прогресс". 
 
Награды руководителям предприятий передала директор кадрового центра "Работа России" Татьяна Леонова.

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