16:40, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка улицы Музейной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением строительных работ будет закрыт проезд на участке дороги ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы будут проводиться с 20.00 19 мая до 20.00 20 мая.
Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.
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