Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка улицы Музейной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением строительных работ будет закрыт проезд на участке дороги ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться с 20.00 19 мая до 20.00 20 мая.

Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.