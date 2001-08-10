Тихоокеанское
информационное агентство
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16:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка улицы Музейной

Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка улицы Музейной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением строительных работ будет закрыт проезд на участке дороги ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться с 20.00 19 мая до 20.00 20 мая.

Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.

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