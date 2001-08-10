Сахалинские гимнастки заняли первое общекомандное место на соревнованиях в Нерюнгри

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная команда Сахалинской области заняла первое место в командном зачёте на 2 этапе XII Летней Спартакиады учащихся России. Золотыми призерами стали Кира Яблочникова, Виолетта Цой, Алла Ли, Диана Холодкова, Ульяна Титова, а также групповая команда в составе Ирины Морозовой, Ирины Юн, Дианы Искра, Виолетты Цой, Мишель Губиной и Юлии Тушинской. Тренерами сахалинских спортсменок являются Ольга Лукина, Светлана Майорова, Ксения Тихомирова, Инна Цыганова и Инна Тишкина, рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.

В соревнованиях в индивидуальном многоборье победу одержала Кира Яблочникова. Она представит островной регион в финальной стадии XII Летней Олимпиады.

В упорной борьбе в групповых упражнения сахалинская команда заняла третье место.