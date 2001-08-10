Сахалинцы смогут бесплатно подключить музыкальный сервис

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС объявила о том, что абоненты МТС смогут слушать МТС Музыку без доплат. Нужно лишь скачать приложение, авторизоваться под своим номером – весь функционал стриминг-сервиса будет полностью доступен.

“Теперь абоненты новых тарифов МТС могут получить музыку в подарок, без оплаты за подписку. Участники этой беспрецедентной акции получат доступ к обширному каталогу из десятков миллионов треков и полному функционалу стриминг-сервиса, и даже интернет-трафик на музыку не расходуется,” — заявила генеральный директор «МТС Медиа» Елена Бальмонт на конференции «МТС Платформа».

Чтобы начать пользоваться МТС Музыкой, скачайте приложение и авторизуйтесь под своим номером телефона – промокод на подключение подписки со скидкой 100% активируется автоматически. Акция будет действовать до 31 декабря 2024 года. Подробнее о правилах и тарифах, которым доступна подписка без оплаты, можно найти тут.

Сейчас МТС Музыка — третий по доле рынка российский стриминговый сервис. Кроме того, контент обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста “Мой Микс”, “Чилаут-микс” и “Энергетик-микс”.