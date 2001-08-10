Школьникам Южно-Сахалинска рассказали об ответственности за реабилитацию нацизма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Профилактическая лекция прошла для учащихся старших классов в школе №6, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие состоялось в актовом зале общеобразовательного учреждения. В нем приняли участие около 150 человек, это учащиеся 8-х классов школы №6. В ходе лекции ребятам продемонстрировали видеоматериалы, включающие реальные истории людей, которые занимались сбытом запрещенных веществ и осквернением символов воинской славы России. Впоследствии за это они понесли уголовное наказание.
- На мой взгляд, ребята должны обладать исчерпывающей информацией о том, насколько это опасно. Поэтому специалисты администрации Южно-Сахалинска, которые одновременно являются членами региональной общественной организации ветеранов следствия, вышли с инициативой о проведении таких тематических мероприятий. С лекциями мы выступаем практически во всех общеобразовательных учреждениях города. Важно, чтобы школьники могли вовремя проявить бдительность и не допустить в своей жизни ошибок, - рассказал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и контроля Анатолий О.
Во время лекции были затронуты и другие не менее важные темы. Школьникам рассказали о вандализме и экстремизме. Специалисты акцентировали внимание на ответственности за совершение данных преступлений.
Профилактические мероприятия возобновятся в школах Южно-Сахалинска с началом нового учебного года.
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