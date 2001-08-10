Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотовыставка «Сахалин Алексея Ходюкова» (6+) открывается в честь празднования Дня Победы в музее Южно-Сахалинской наступательной операции в Смирных. Этот выставочный проект является доброй памятью не только о нашем земляке и герое, но и о тех, кто продолжает защищать Родину. Совместными силами семьи Алексея Ходюкова, сотрудников музея книги Чехова, регионального Управления Росгвардии и музея Южно-Сахалинской наступательной операции при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области экспозиция организована в Смирных, в районе которого 79 лет назад прошли бои за освобождение нашего острова.

– Сегодня самый важный для нашей страны праздник обретает новый смысл, когда мы не только вспоминаем о ветеранах-фронтовиках, но и чествуем героев настоящего времени, сражающихся на передовой. Когда мы начинали работу над экспозицией, отобрали сотни фотографий Алексея Ходюкова, чтобы его выставку можно было организовать в каждом муниципалитете и познакомить как можно больше людей с личностью и творчеством героя. Мы рады, что это знакомство для жителей Смирных пройдёт в этот великий праздник, – подчеркнула директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

В музее Южно-Сахалинской наступательной операции будут представлены не только фотографии, но и многочисленные награды Алексея Ходюкова – всё то, что раскрывает автора как многогранную и талантливую личность. Свою любовь к родному краю герой и защитник Родины выразил через камеру. Он запечатлел пейзажи, близкие сердцу каждого сахалинца: заснеженные побережья и вершины гор, красочные закаты, бушующие волны и песчаные пляжи.

Алексей Ходюков родился 13 мая 1978 года в селе Молодёжном Тымовского района. В 1996 году окончил сельскую школу и был призван в Вооружённые силы Российской Федерации. В октябре 1998 года связал свою жизнь с органами внутренних дел, где прослужил до 2016 года. В 2017 году перешёл в отряд мобильный особого назначения (ОМОН) Управления Росгвардии по Сахалинской области. Участник специальной военной операции. Награждён орденом Мужества посмертно в 2022 году.

Организатором фотовыставки «Сахалин Алексея Ходюкова» является музей книги Чехова. Напомним, что ранее она прошла в областном центре, в Долинске, Курильске и на Донбассе, а в этом году в День защитника Отечества экспозицию представили на родине героя – в Тымовском районе.

Открытие выставки состоится в музее Южно-Сахалинской наступательной операции (пгт Смирных, ул. Ленина, 37) 9 мая в 10:00. Экспозиция будет работать до 30 июня.