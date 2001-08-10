С 3 мая в Южно-Сахалинске возобновят работу еще два сезонных маршрута

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С пятницы, 3 мая выйдут на линии маршруты №108, 109, соединяющие областной центр с СНТ. Автобусы будут курсировать ежедневно, рассказали ТИП "Острова" в городской администрации.

Напомним, маршрут №108 следует до СНТ «Строитель», маршрут №109 связывает центр города с СНТ «Тимирязевское». Отправной точкой для всех указанных маршрутов остается ТПУ «Привокзальный» (привокзальная площадь).

С 27 апреля в муниципалитете уже работает маршрут №106, следующий до станции Новодеревенская.

Сезонные маршруты традиционно обслуживают дачные направления с весны до поздней осени. Как отмечают в ЦУГМ, в этом году автобусное сообщение планируется завершить 4 ноября.

Информацию по маршрутам движения можно посмотреть на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Для этого нужно нажать интерактивную кнопку «Расписание» и найти нужный маршрут из списка.