Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2024
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18:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

36-летнего мужчину разыскивает полиция Анивского района

36-летнего мужчину разыскивает полиция Анивского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Анивского района разыскивает 36-летнего Максима Валентиновича Тузлукова. Его подозревают в управлении авто в нетрезвом виде, сообщает astv.ru.

Если вы знаете, где находится Максим Тузлуков, сообщите об этом:+7 963 289-97-12, +7 914 742-15-76.

Анонимность гарантируется.

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