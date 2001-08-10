Для сахалинских зрителей подобрали фильмы к Международному дню танцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Танец - это прекрасное действие в исполнении человека. Красота, которую каждый из нас приобретает через танец, проецируется на наши внешние и внутренние проявления, а также на поступки, действия и мысли. Ежегодно 29 апреля во всем мире отмечается Международный день танца. И это отличный повод посмотреть фильмы из разных стран мира, посвященных магии танца и людям, ею владеющими. Наша редакция совместно с онлайн-кинотеатром KION (12+) от экосистемы МТС подготовили такую подборку.

Самый знаменитый фильм в обзоре - музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд" (2016, 16+). В его активе 6 "Оскаров", 7 "Золотых глобусов", 5 премий Британской киноакадемии и даже 1 награда престижного Венецианского кинофестиваля. При скромном бюджете в 30 млн. долларов фильм собрал в мире почти 450 млн. долларов - тоже отличный показатель успеха.

Это история любви подающей надежды молодой актрисы и джазового музыканта. Она между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, он вынужден подрабатывать в скромных барах. Но однажды пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения...

В главных ролях - Эмма Уотсон и Райан Гослинг. Ради съемок в этом фильме Райан Гослинг совершил невозможное: 6 раз в неделю по 2 часа в день он брал уроки игры на фортепиано, заучивая музыку наизусть. И к началу съемок Гослинг мог играть все партии, показанные в фильме!

Не удивляйтесь, если при просмотре вы почувствуете атмосферу мюзиклов золотой эры Голливуда: фильм специально был снят в формате "Синема Скоп" (это специальная широкоэкранная анаморфированная кинематографическая система).

Авторам фильма удалось при съемках музыкальной ленты не делать резкие переходы от слов к песням. Удивительно, но каждый музыкальный фрагмент четко вплетен в сюжетную канву. А как музыка красиво показывает трогательные отношения главных героев!

Музыкальная драма из Германии "Флай: Танец свободы" (2021 г., 18+) просто завораживает своей хореографией. Главная героиня попадает в тюрьму, и именно танцы дают ей шанс начать жизнь заново...

Танцы здесь заменяют внутренние монологи. Игровые моменты - это просто вставки, чтобы сделать грамотный переход от одного танцевального номера к другому.

Главная мысль, которую старается донести режиссер Катя фон Гарнье: танцы дают свободу! Свобода самовыражения - это главный путь к успеху. И совсем не важно какие танцы танцуешь: в фильме они показаны самые разные - от уличного хип-хопа до контемпорари (этот способ танца дает особую широту движений, учит правильно дышать и грамотно распределять ресурсы своего тела).

Главные роли в фильме исполнили Свенья Юнг и Бен Викерт. И их чувственные парные танцы - самые красивые эпизоды в фильме. Смотришь и понимаешь: это тот случай, когда эмоции говорят больше любых красивых слов.

Музыкальная комедия из Голландии "Супер Майки" (2020 г., 18+) рассказывает о голландских танцорах, которые решают покорить искушенную публику Майами. Все действо сопровождается весельем и горячими танцами, скучать точно не приходится! Эта картина без пошлости и грязного юмора. Хореографы-постановщики постарались, чтобы даже не самого спортивного телосложения актеры всё-таки показали все свои таланты.

Есть что посмотреть о танцах и юным зрителям. Франко-канадский мультфильм "Балерина" (2016 г., 6+) рассказывает о юной сиротке. У нее есть мечта: танцевать в Гранд-Опера. Чтобы мечту осуществить, она выдает себя за дочь богачей. В этой анимационной картине очень точно передана атмосфера Парижа XIX века.

Компьютерная анимация сделана на очень высоком уровне: команда аниматоров под руководством Теодора Ти ранее работала над мультфильмами "Мадагаскар" (6+) и "Кунг-фу Панда" (6+). А над "Балериной" (6+) они трудились почти 6 лет! Интересно музыкальное оформление, в котором удачно вплетены отрывки из "Лебединого озера" и "Щелкунчика".

Нельзя не отметить, как точно в анимационную графику перенесены балетные движения. А формат мультфильма позволяет героям ничего не бояться: всё равно всё на экране нарисованное, поэтому элементарными законами физики авторы пренебрегают. Главная героиня легко прыгает на нереальные расстояния, срывается с больших высот, но не получает никаких травм. В сказке возможно всё!

Смело можно сказать, что во времена СССР самым популярным танцевальным фильмом была индийская картина "Танцор диско" (12+). Музыкальная драма режиссера Бабара Субхаша о восхождении к вершине славы бедного паренька Джимми мало кого оставила равнодушным. Этот фильм занял 8-е место по посещаемости среди зарубежных лент в советском кинопрокате.

Феноменальный успех индийского мюзикла четко показал, какие фильмы ждал наш зритель в начале 80-х годов. Митхун Чакраборти моментально стал кинозвездой и до сих пор считается в нашей стране отцом… аэробики! Обратите внимание на эпизод, когда во время исполнения в одной из песен актер укладывается боком на эстраду и начинает сгибать и разгибать вверх-вниз одну ногу, а вокруг него укладываются поклонницы, повторяя эти движения. Но чем не самая настоящая аэробика?

Из отечественных танцевальных картин, прежде всего, хочется вспомнить мюзикл Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки" (12+). Снятая в 1976 г. легкая картина о развале брака по расчету запомнилась своими яркими музыкальными номерами. А какие актеры в ней снимались! Ия Нинидзе, Андрей Мироно, Людмила Гурченко, Сергей Захаров, Александр Ширвиндт. Каждый герой этих кинозвезд настолько интересен, имеет свой характер, что их совместная игра создаёт ощущение вечного праздника. Фильм поставлен по оперетте французского композитора Флоримона Эрве 'Мадемуазель Нитуш'.

Современное российское кино в нашем обзоре представлено комедией 2022 г., снятой режиссером Аметом Пики - "Танцы на высоте" (12+). После просмотра этого фильма у вас есть все шансы влюбиться в любимый танец жителей гор - в лезгинку. Ведь именно лезгинку танцует главный герой, после чего у него начинается череда увлекательных приключений. Фильм получился очень легким и смешным. Главные роли исполнили Юсуп Омаров, Ольга Смирнова, Владимир Долинский, Семен Фурман.

Отмечайте Международный день танца просмотром интересных картин о волшебном мире движений.