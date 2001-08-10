На Сахалине прошел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центральной площадкой акции в Южно-Сахалинске стал Штаб общественной поддержки партии. Только здесь диктант написали 17 человек.

«Для нас Диктант Победы - важное событие и все мероприятия и активности, которые подчеркивают историческую победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Мы чтим историю страны и память героев, одержавших Победу! В этом году Диктант Победы впервые пишется в здании самого крупного и, как мы считаем, самого современного аэровокзала на территории Дальнего Востока. Враг не дремлет и, несмотря на все наши усилия, пытается атаковать, сорвать мероприятие. Под атакой находится сайт Диктанта Победы, под атакой находятся наши сервера и инфраструктура. Но, тем не менее, мероприятие состоялось. Хочу поблагодарить организаторов и тех людей, которые приняли участие в этом Диктанте», - рассказал о своих впечатлениях руководитель регионального исполкома партии Михаил Шувалов.

Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Проведение Диктанта Победы является важным ритуалом, направленным на сохранение и передачу памяти о Великой Отечественной войне.

«Писать диктант — значит не забывать о страшных испытаниях, которые пришлось пережить нашему народу во время войны, о жертвах и подвигах, совершенных ради свободы и независимости. Это способ сохранить память о тех, кто отдал свои жизни за будущее нашей Родины, и передать этот урок следующим поколениям. Диктант Победы напоминает нам о том, что мир и свобода — ценности, за которые стоит бороться и которые нельзя принимать как должное», - рассказала руководитель фракции Городской Думы Южно-Сахалинска Рудакова Татьяна.

Всего на Сахалине и Курилах было открыто 115 площадок, а общее количество участников превысило 1000 человек.