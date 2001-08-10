Сахалинцы могут принять участие в конкурсе и стать главными по добру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К премьере народного комедийного сериала «Дядя Леша» с актерами Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой онлайн-кинотеатр KION от МТС в социальной сети «Одноклассники» запускает челлендж «Стань главным по добру». Конкурс пройдет с 26 апреля по 10 мая в официальном сообществе KION в «Одноклассниках».
Жителям Сахалина предлагают рассказать об их самом добром поступке – в посте в официальном сообществе KION в «Одноклассниках» пользователям необходимо нажать на кнопку «Участвовать» и поделиться своими фото и историей.
Все участники конкурса попадут в видеоролик от KION, где будут собраны те самые истории добрых поступков. Кроме того, победителей челленджа упомянут на сайтах в региональных и федеральных СМИ.
Премьера сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.
Комедия «Дядя Леша» переносит зрителей в небольшой и самобытный город Рыбинск Ярославской области. Здесь, в детском доме, работает дворником знакомый всем дядя Леша, которого обожают дети и уважают коллеги. Но у Леши есть тайна: по ночам он, стараясь быть абсолютно незаметным, грабит дома местных богачей, которые, по мнению всех горожан, нечестно присваивают себе средства из бюджета. Дядя Леша идет на преступления, руководствуясь благородными принципами — он отдает все награбленное на нужды детского дома и хочет, чтобы у его воспитанников была лучшая жизнь.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:07 22 Апреля Более 17 000 южносахалинцев проголосовали за объекты благоустройства
17:04 22 Апреля Этим летом около 50 муралов украсят здания Южно-Сахалинска
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
12:16 23 Апреля В Южно-Сахалинске 26 и 29 апреля в связи с репетицией парада частично ограничат движение
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
Выбор редакции
- 15:52 Вчера В Южно-Сахалинске возобновляют работу сезонные автобусные маршруты
- 14:36 Вчера Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
- 16:16 26 Апреля На Сахалине возобновилось прямое авиасообщение с Таиландом
- 12:41 25 Апреля Южносахалинцев и гостей города приглашают на пасхальную ярмарку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?