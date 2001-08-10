Андрей Турчак: Подача заявок от кандидатов на предварительное голосование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Решением Президиума Генсовета «Единой России» и по обращениям региональных отделений партии продлевается срок подачи заявок для участия в предварительном голосовании до 8 мая. Изначально, по положению, он должен был завершиться 25 апреля, отметил секретарь Генсовета партии.

«Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата всё ещё много. Не всем хватило отведённого времени, чтобы подать документы», - сказал Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах, где осенью пройдут выборы, на предварительное голосование заявились свыше 18 тысяч кандидатов. Больше половины - впервые пробуют себя в политике.

«Для таких участников Высшая партийная школа подготовила специальный образовательный модуль, пройдя который кандидат получает общее представление и базовые навыки ведения избирательных кампаний», - отметил он.

Более 200 кандидатов - участники и ветераны СВО. В этом электоральном сезоне правила их участия в предварительном голосовании упрощены, подчеркнул секретарь Генсовета.

Более трети кандидатов - молодёжь до 35 лет.

«В среднем по стране конкуренция большая, конкурс на место уже - 4,6 человека. Наиболее высокий он в Калмыкии - более 9 человек на место. И в Москве - 8 человек. В Тыве, Челябинске, Туле, Хабаровске и Иркутске в среднем по 6 человек на место», - рассказал Андрей Турчак.

Он также напомнил, что с этого года в процедуре действует ещё одно важное изменение – все победители предварительного голосования в обязательном порядке становятся членами или сторонниками «Единой России», в зависимости от статуса, с которым они входили в процедуру.

Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно на сайте PG.ER.RU. Голосование пройдёт с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.

В этом году в процедуру включили ряд нововведений. В частности, кандидаты предварительного голосования на должности глав регионов должны встретиться с 75% секретарей партийных первичек; кандидаты ПГ в заксобрания и гордумы могут участвовать в процедуре или по одномандатному округу, или идти по списку. Кроме того, все победители обязаны стать сторонниками или членами «Единой России».

Участникам и ветеранам СВО упрощаются правила подачи документов на процедуру предварительного голосования, отменяется требование об обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования. Также они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, на которых замещается более 24 тысяч мандатов.

«Решение продлить приём заявок на предварительное голосование «Единой России» считаю правильным и своевременным. Процедура предварительного отбора кандидатов зарекомендовала себя как эффективный, прозрачный и объективный механизм. Люди доверяют такому формату, и те, кто, быть может, формально не уложился в ранее отведенное время, успеют заявить о себе. Отдельно подчеркну, что участие молодежи, ветеранов СВО, людей, впервые пробующих себя в политике, - хорошая перспектива по обновлению органов представительной и законодательной власти. На Сахалине и Курилах отмечена высокая активность участников предварительного голосования. Заявок более 130, а благодаря продлению будет еще больше. Считаю, что такая внутрипартийная конкуренция позволит нашей партии выявить самых сильных и интересных людям кандидатов, а самим кандидатам лучше подготовиться к выборам. Таким образом, «Единая Россия» вновь демонстрирует высокую степень лояльности и следует своему главному принципу: открытость, ориентированную на интересы людей», - отметил председатель регионального совета сторонников партии Сергей Шаров.