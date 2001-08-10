В Южно-Сахалинске стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на площади перед Чехов-центром волонтеры Центра молодежных инициатив, активисты «Движения первых» совместно с членами военно-патриотического движения «Юнармия» раздали более 1000 георгиевских лент, а также напомнили горожанам о значении георгиевской ленты и способах ее ношения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы раздаем георгиевские ленты прохожим для того, чтобы напомнить за что воевали наши дедушки и бабушки, чтобы выразить благодарность нашим ветеранам, чтобы почтить память всех тех, кто погиб на поле боя, - рассказала Юлия Соловых - активист «Движения первых».
Помимо раздачи лент каждый желающий мог записать видеопоздравление для ветеранов и жителей города.
На той же площади горожане смогли увидеть выставку военного обмундирования времен Великой Отечественной войны, которая была организована военным комиссариатом Сахалинской области.
Акция продолжится в Южно-Сахалинске 3 и 6 мая с 12 до 14 часов в двух точках города: площадка перед Областной библиотекой и Городской парк им. Ю.А.Гагарина.
Помимо этого, георгиевскую ленту можно получить 9 мая во время праздничных мероприятий. Всего за это время планируется раздать более трех тысяч ленточек. Парада.
Организатором акции «Георгиевская ленточка» выступает центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
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