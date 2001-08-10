270 тонн свежей рыбы по доступной цене реализовано в Южно-Сахалинске с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает совместную работу с областным министерством по рыболовству в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение населения свежевыловленной рыбой», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас в продаже сезонные виды свежей рыбы: камбала, треска, минтай, красноперка, сельдь. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, ведется как выездная торговля, так и в розничных сетях. Ассортимент меняется в зависимости от времени года.

- Администрация Южно-Сахалинска ведет постоянную работу с предприятиями торговли, а областное министерство по рыболовству взаимодействует с рыбопромышленными компаниями. У населения есть возможность приобретать рыбу по доступной цене, розничная наценка составляет не более 15%, - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Ежедневно информация о реализации свежей рыбы размещается на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, в мессенджерах, в приложении «Острова.65», также проводится пуш-оповещение среди отдельных категорий населения.

Добавим, в Южно-Сахалинске предусмотрены бесплатные места для сезонной торговли, которые предоставляются также и рыбодобывающим предприятиям.