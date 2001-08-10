В Южно-Сахалинске возобновляют работу сезонные автобусные маршруты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня в муниципалитете начал работу маршрут №106, следующий до станции Новодеревенская. С 3 мая на линии выходят маршруты №108, 109, соединяющие областной центр с СНТ. Автобусы будут курсировать ежедневно, рассказали ТИА"Острова" в городской администрации.

Напомним, маршрут №108 следует до СНТ «Строитель», маршрут №109 связывает центр города с СНТ «Тимирязевское». Отправной точкой для всех указанных маршрутов остается ТПУ «Привокзальный» (привокзальная площадь).

Сезонные маршруты традиционно обслуживают дачные направления с весны до поздней осени. Как отмечают в ЦУГМ, в этом году автобусное сообщение планируется завершить 4 ноября.

Информацию по маршрутам движения можно посмотреть на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251 . Для этого нужно нажать интерактивную кнопку «Расписание» и найти нужный маршрут из списка.

Напомним, отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте https://www.go2bus.ru/. По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться по телефону единого оператора 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515.