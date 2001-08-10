В Южно-Сахалинске пройдет бесплатный тренинг для предпринимателей по мотивации персонала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и администрация города Южно-Сахалинска организовали обучение для представителей малого и среднего бизнеса по теме «Мотивация персонала».

На мероприятии, которое пройдет 14 мая в учебном центре «Активное образование», тренеры ВТБ научат участников распознавать и учитывать разные мотивы сотрудников, расскажут, как использовать мотивацию для постановки задач и предоставят методики проведения с сотрудниками мотивационной беседы.

«Главный актив любой компании – это люди. Высокий темп работы и многозадачность иногда приводят к выгоранию сотрудников, текучке персонала. Это всегда торможение для бизнеса, а в нынешней ситуации на рынке труда такие ситуации особенно чувствительны. На нашем тренинге мы помогаем выстроить ежедневную мотивационную работу, вовремя реагировать на изменения в «самочувствии» сотрудника, сохраняя его эффективность, и формировать долгосрочную лояльность работодателю. Важно, что наш тренинг – открытое и бесплатное мероприятие, что даст возможность принять участие в нем даже небольшому бизнесу. Помогать делом – девиз нашей работы с предпринимательским сегментом», - прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.

«Мы стремимся поддержать наших предпринимателей в ситуации, когда дефицит на рынке труда может стать ограничивающим фактором для развития. Грамотно выстроенная мотивация на предприятии помогает привлечь и удержать лучшие кадры, а значит, реализовывать бизнес-цели, наращивать обороты и прибыль компании. Благодаря экспертизе бизнес-тренеров ВТБ, мы смогли организовать полезное мероприятие в рамках «Недели предпринимательства», уверен, что оно вызовет значительный интерес», – сказал директор Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска Павел Павленко.

Заявки на участие в семинаре принимаются в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска, а также по телефонам: 300-594 (доб.2-5), 8 (914) 753-23-43.