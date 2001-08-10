Во Владивостоке 1 и 9 мая ограничат продажу алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День Весны и Труда 1 мая, а также в День Победы 9 мая в центре Владивостока ограничат продажу алкоголя. Нарушителям грозит штраф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Предпринимателям, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции, запретили продавать алкоголь 1 мая – рядом с Адмиральским сквером, 9 мая – в районе центральной площади.

Также розничная продажа алкогольной продукции не допускается в местах проведения массовых мероприятий с численностью участников не менее 50 человек и на расстоянии менее 100 метров от границ мест их проведения.

Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.