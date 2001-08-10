В Сахалинской области стартует месячник охраны труда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 28 апреля по 28 мая в островном регионе пройдет месячник охраны труда. Инициатор события – областное агентство по труду и занятости населения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, в рамках месячника запланировано более 20 различных мероприятий.

3 мая состоятся:

- с 9:00 до 11:30 – выставка средств индивидуальной защиты, презентации организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда;

- с 10:00 до 11:00 – пленарное заседание «Безопасный труд–реальность» с участием представителей агентства, Государственной инспекции труда в Сахалинской области, областного союза организаций профсоюзов, отделения Фонда пенсионного и социального страхования регионе, Управления Роспотребнадзора, областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и др.;

- с 11:30 до 12:30 – семинар «Применение результатов оценки профессиональных рисков».

Добавим, пленарное заседание и семинар пройдут в большом зале правительства Сахалинской области, по адресу: Коммунистический проспект, 39, 4 этаж,

Регистрация участников доступна по ссылке: https://clck.ru/39rFv5. Вход в здание Правительства будет осуществляться на основании списка зарегистрированных участников при наличии паспорта.