В Южно-Сахалинске отметили "День призывника"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В актовом зале ДОСААФ состоялось военно-патриотическое мероприятие, посвященное весенней призывной кампании 2024 года. На встречу были приглашены учащиеся старших классов южно-сахалинских школ и учреждений среднего профессионального образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С приветственным словом к ребятам обратились помощник военного комиссара Сахалинской области Борис Картавый, председатель регионального отделения ДОСААФ Валерий Юсупов, председатель Совета ветеранов Великой Отечественный войны и труда в Сахалинской области Андрей Фугенфиров, а также представители администрации Южно-Сахалинска. Значимость поддержания и укреплении обороноспособности страны в своем выступлении подчеркнул военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров.
Учащийся школы №8 Александр Гарбар планирует поступать в Краснодарское высшее военное летное училище. Родственники и одноклассники Саши полностью поддержали его решение выбрать военную профессию.
– С детства люблю самолеты, восхищаюсь ими. Хотелось бы стать пилотом. Полностью согласен с мнением, что каждый должен пройти службу в Вооруженных Силах. В армии человек закаляется, учится полезным навыкам, обретает новый круг общения, – поделился Александр.
Беседу с учащимися провел участник специальной военной операции Андрей Казыкин.
– Современная молодежь проводит время интернете, где много недостоверной информации. Мы помогаем им понять, что в действительности происходит мире. Очень важно проводить патриотические мероприятия, уроки мужества. Детям это интересно, – сказал Андрей Казыкин.
В ходе мероприятия ребятам показали видеофильмы о работе пункта отбора по контракту, службе в Росгвардии и МЧС Росси, возможностях получения образования в военной академии связи им Маршала Советского Союза С.М. Буденного. В завершении встречи продемонстрировали показательные выступления кинологической службы.
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