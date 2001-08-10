Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2024
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12:32, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске служба отлова собак продолжит работу в выходные и праздничные дни

В Южно-Сахалинске служба отлова собак продолжит работу в выходные и праздничные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента городского хозяйства продолжают  проводить мероприятия по контролю за численностью  животных без владельцев. Регулярно проводится  мониторинг на предмет выявления скопления животных без владельцев, в том числе в выходные и праздничные дни, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также принимаются сигналы от горожан: по будням – с 9.00 до 17.00 сообщить о местах обитания животных без владельцев можно по телефону 300-765 (доб. 1, 2), в выходные дни, в том числе в период майских праздников – по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475. Диспетчер оперативно передаёт информацию службе отлова. Ежедневно работает не менее двух бригад.

Администрация Южно-Сахалинска убедительно просит жителей не кормить безнадзорных животных. Имея кормовую базу, животные начинают сбиваться в стаи и могут проявлять агрессию. Также горожан призывают не препятствовать отлову. Отметим, в первую очередь (в течение трех часов) бригады отрабатывают срочные заявки — это случаи, если зафиксированы факты агрессивного поведения животных или есть угроза нападения. Остальные заявки отрабатываются в течение  72 часов.

Отметим, с начала года на территории городского округа отловлено 470 особей. В период с 22 апреля отловлено 36 собак.

 

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