Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2024
Сейчас 16:44
92,01|98,72|66,91
Три гектара травы горело в районе Мицулевки и один гектар в районе Ольховки на Сахалине
10:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска удостоен государственной награды

Участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска удостоен государственной награды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В военном комиссариате Южно-Сахалинска состоялось торжественное вручение медали «За отвагу» рядовому Мелитону Блиадзе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции южносахалинец проявил особое мужество, отвагу и самоотверженность.

Рядового Мелитона Блиадзе поздравили представители администрации Южно-Сахалинска и военного комиссариата.

- Благодарим вас за силу, мужество, стойкость и патриотизм. Глубокого уважения заслуживает ваша самоотверженность, проявленная при исполнении воинского долга в рядах Вооруженных сил России, - подчеркнул военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?