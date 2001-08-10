Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2024
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10:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Треску, минтай, камбалу и сельдь предлагают приобрести сегодня гостям и жителям Южно-Сахалинска

Треску, минтай, камбалу и сельдь предлагают приобрести сегодня гостям и жителям Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 27 апреля, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2: треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг;

- ул. Ленина, 252Б (торговое место D-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг;

- ул. Сахалинская, 59: камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, сельдь - 46 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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