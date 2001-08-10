10:15, | Новости общества Сахалина и Курил
Треску, минтай, камбалу и сельдь предлагают приобрести сегодня гостям и жителям Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 27 апреля, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую рыбу. Торговля осуществляется по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг;
- ул. Емельянова, 31/2: треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг;
- ул. Ленина, 252Б (торговое место D-10): треска - 92 руб/кг, камбала - 69 руб/кг;
- ул. Сахалинская, 59: камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, сельдь - 46 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
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