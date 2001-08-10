Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

- В первом квартале 2024 года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 122,4 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,1%, увеличила долю рынка кредитования, прежде всего в корпоративном сегменте, а также вновь стала лидером по показателю прироста клиентов, которые впервые выбрали банк ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера. Сильные результаты первого квартала и благоприятный прогноз экономической динамики создают хорошую основу для выполнения наших планов на полный год, - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

- В первом квартале 2024 года количество активных клиентов розничного бизнеса банка ВТБ (без учета клиентов Банка «ФК Открытие») составило почти 20 млн клиентов-физических лиц, это четверть экономически активного населения России. Рост числа активных клиентов связан с расширением офисной сети и развитием прочих каналов взаимодействия с клиентами, в том числе курьерской доставки, которая позволяет охватить небольшие города.

- С начала года аудитория ВТБ Онлайн выросла на 8% и превысила 19 млн человек. Только в первом квартале 2024 года Банк внедрил для пользователей более 120 новых функций.

- На конец квартала объем кредитного портфеля вырос на 5,4% до 22,1 трлн рублей. Рост кредитования физических лиц в начале года замедлился по сравнению с прошлым годом, составив 2,6% по итогам первых трех месяцев текущего года, портфель розничных кредитов составил 7,2 трлн рублей.

Дмитрий Пьянов также отметил, что ожидает сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ на уровне 16%. По его словам, можно говорить, что мы наблюдаем «эффект Джанибекова» - летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание на то, что гайка в невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком. «Несмотря на вот этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу инерции масс, как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом лучше, чем прогнозировал ЦБ, и, наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения», - сказал топ-менеджер.