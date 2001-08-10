Аэровокзал Южно-Сахалинска впервые стал площадкой для исторической акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воздушная авиагавань островного региона впервые стала площадкой для проверки знаний о Великой Отечественной войне. Сотрудники аэровокзала и пассажиры получили уникальную возможность освежить память о героическом прошлом нашей страны и узнать новые факты о подвигах предков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском аэропрту.

Участникам предложили 25 заданий в форме тестов, из которых 15 заданий были с выбором варианта ответа и 10 - с кратким ответом. Вопросы были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков и другим значимым датам.

«Великая Отечественная война — это важнейшее событие в истории нашей страны, определившее судьбу не только России, но и всего мира. Мы должны помнить и гордиться героизмом наших дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины. «Диктант Победы» в стенах нашего аэровокзала — это дань уважения подвигу поколения победителей и возможность прикоснуться к великому прошлому», - подчеркнул генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.

«Диктант Победы» — это международная историческая акция, призванная пробудить интерес у школьников, молодежи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны.