Старейшей жительнице Южно-Сахалинска Марии Сухаревой сегодня исполнилось 103 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С днем рождения участницу Великой Отечественной войны Марию Филимоновну Сухареву поздравили военнослужащие 68-го армейского корпуса, служащие Сахалинской таможни, сотрудники областного агентства по делам ГО и ЧС, представители различных компаний, депутатского корпуса, а также администрация города Южно-Сахалинска.

От имени мэра Сергея Надсадина долгожительницу поздравила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова. Она пожелала Марии Филимоновне крепкого здоровья, тепла и заботы родных.

– Такие люди как Мария Филимоновна – гордость города Южно-Сахалинска. Поздравление ветеранов – наша добрая традиция. Одно из главных направлений работы администрации города – забота о людях старшего поколения, всесторонняя помощь и поддержка. Приятно, что Мария Филимоновна в свои 103 года выглядит, бодрой, ее окружают любящие родственники, – рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Несмотря на почтенные годы, Мария Филимоновна с удовольствием принимает гостей и делится с окружающими оптимизмом.

– Настроение у меня хорошее, ведь столько замечательных людей сегодня пришли поздравить. Сложно выразить эмоции. 103 года – это много, но я не вспоминаю плохие моменты прошлого. Ведь сегодня меня окружают отличные люди и жизнь просто прелесть, – подчеркнула Мария Сухарева.

Дополним, Мария Сухарева родилась в Смоленской области, в большой дружной семье. Была предпоследним, восьмым, ребенком. После окончания семилетней школы она устроилась на завод. Занималась физкультурой — имела три главных значка ГТО. Как и многие сверстники, прошла медицинские курсы. Во время войны она работала в тыловом госпитале. Затем ушла добровольцем на фронт, трудилась санитаркой 704-го полевого подвижного госпиталя 2-го Белорусского фронта. День Победы Мария Филимоновна встретила в Берлине.

После переезда на Сахалин в 1947 году она устроилась на строительство железной дороги. Более 26 лет трудилась на сахалинской железной дороге.

Мария Филимоновна награждена медалями: «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «50 лет Победы над Германией», медалью Жукова и другими юбилейными наградами.