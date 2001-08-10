Южносахалинка Александра Пашковская отмечает 100-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня свой вековой юбилей отмечает жительница нашего города Александра Андреевна Пашковская. Поздравить именинницу пришли родные и близкие, а также представители администрации Южно-Сахалинска.

От имени мэра областного центра именинницу поздравили сотрудники Департамента социальной политики, передав ей приветственный адрес с личным поздравлением от Сергея Надсадина.

Александра Андреевна более 70 лет живет в Южно-Сахалинске и стала свидетельницей многих исторических событий и преобразований областного центра.

Детство Александры Пашковской, как и многих тысяч соотечественников, пришлось на годы Великой Отечественной войны, но тяжелые испытания не сломили духа девочки Саши, а только закалили характер.

В 1954 году Александра Андреевна приехала на Сахалин. Всю свою трудовую жизнь она посвятила нелегкой службе на железной дороге. 46 лет проработала проводником пассажирского вагона, профессионально исполняя свои должностные обязанности и окружая людей заботой и вниманием.

Александра Пашковская имеет звание «Ветерана труда», награждена многочисленными медалями за долголетний и добросовестный труд, имеет удостоверение ударника коммунистического труда, неоднократно была награждена грамотами.

Администрация Южно-Сахалинска желает Александре Андреевне Пашковской здоровья, душевного тепла и всего самого наилучшего. Каждый житель – это часть истории Южно-Сахалинска, которой мы несомненно гордимся.