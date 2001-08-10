13:29, | Новости общества Сахалина и Курил
В субботу, 27 апреля в Южно-Сахалинске проверят систему уличного оповещения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 апреля с 9.00 до 14.00 в областной столице будут проверять городскую систему звукового обеспечения и оповещения граждан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Запуск проверочной музыкальной композиции планируется в районе «праздничного» квадрата: площадь Ленина - Коммунистический проспект - площадь Славы - ул. Горького - площадь Победы - проспект Победы - ул. Ленина - площадь Ленина.
Работу будут выполнять специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска».
Администрация Южно-Сахалинска просит граждан с пониманием отнестись к проведению мероприятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:00 Сегодня На Сахалине начальник отдела закупок получил взятку более двух миллионов рублей
09:15 Сегодня Опубликована численность населения Сахалинской области на 1 января 2024 года
12:04 Сегодня На Сахалине отметят 100-летний юбилей Булата Окуджавы
08:51 Сегодня На Камчатке у Парка Победы появилась несанкционированная свалка
11:30 19 Апреля Аэровокзал Южно-Сахалинска запускает услугу ранней сдачи багажа
17:15 19 Апреля На Сахалине два брата до смерти забили собутыльника
08:45 20 Апреля Волейболисты Сахалинской области разыграют Кубок залива Терпения в эти выходные
11:23 19 Апреля Конференция по историческому образованию собрала учёных со всей страны в СахГУ
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
Выбор редакции
- 16:16 Сегодня На Сахалине возобновилось прямое авиасообщение с Таиландом
- 12:41 Вчера Южносахалинцев и гостей города приглашают на пасхальную ярмарку
- 11:13 24 Апреля Маломобильным сахалинцам показали красоты Невельска
- 12:16 23 Апреля В Южно-Сахалинске 26 и 29 апреля в связи с репетицией парада частично ограничат движение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?