Тихоокеанское
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13:29, | Новости общества Сахалина и Курил

В субботу, 27 апреля в Южно-Сахалинске проверят систему уличного оповещения

В субботу, 27 апреля в Южно-Сахалинске проверят систему уличного оповещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 апреля с 9.00 до 14.00 в областной столице будут проверять городскую систему звукового обеспечения и оповещения граждан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Запуск проверочной музыкальной композиции планируется в районе «праздничного» квадрата: площадь Ленина - Коммунистический проспект - площадь Славы - ул. Горького - площадь Победы - проспект Победы - ул. Ленина - площадь Ленина.

Работу будут выполнять специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска».

Администрация Южно-Сахалинска просит граждан с пониманием отнестись к проведению мероприятия.

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