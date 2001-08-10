Жители СНТ Южно-Сахалинска готовы присоединиться к программе социальной газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам рассказывают, как стать участником программы, как подать заявку и куда обращаться, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 17 апреля вступили в силу положения постановления Правительства РФ, предполагающие расширение программы социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Теперь бесплатно провести газ к участку смогут граждане, чьи домовладения располагаются на территории СНТ в газифицированном населенном пункте.
До этого таким правом могли воспользоваться только владельцы частных домов (ИЖС). В садовых товариществах газопровод протягивали только до границ СНТ, теперь же будут доводить непосредственно до участков граждан.
Для того чтобы стать участником программы социальной газификации СНТ нужно:
- чтобы земельный участок находился в границах газифицируемого населенного пункта;
- чтобы на домовладение было зарегистрировано право собственности в качестве жилой постройки, предназначенной для постоянного проживания;
- чтобы земельные участки и жилые дома были оформлены на законном праве;
- наличие протокола общего собрания членов СНТ (скачать можно здесь https://disk.yandex.ru/i/IY3y1JE_hIn3vQ). Протокол предоставляется в одном экземпляре от товарищества.
Далее с пакетом документов необходимо обратиться в офис ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» по адресу: пр. Победы, 39 и пр. Мира, 64А, каб. 111. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/), через портал Госуслуг и в многофункциональном центре, который расположен по адресу: Сахалинская, 48. График работы в будние дни - с 9.00 до 16.30, перерыв - с 12.30 до 13.00.
Кроме этого, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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