Страйкболисты Сахалина изучают тактику боя с профессиональными военными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные любители страйкбола получили возможность пройти групповую тактическую подготовку по ведению боя в любых условиях наравне с профессиональными военными. Благодаря субсидии агентства по делам молодежи Сахалинской области удалось организовать совместные тренировки с военнослужащими. Проект региональной Федерации страйкбола выиграл в конкурсе грантов, и с 2023 года проводит обучение новичков в принципиально новом формате, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Идея, предложенная Сахалинской Федерацией страйкбола в 2023 году, фактически соответствовал сразу нескольким направлениям конкурса. Тренировки любителей тактической военной игры проходили в рамках патриотического воспитания, и в то же время отвечали условиям для развития массового спорта. Десятки жителей островного региона сегодня занимаются страйкболом, который предполагает не только владение разными видами оружия, но и атлетическую подготовку: участники должны обладать выносливостью и силой, чтобы выполнять задачи по сценарию организаторов военной игры. Тренировки с солдатами, которые служат в военных частях Сахалинской области, способствуют не только развитию физической силы и обращению с армейским снаряжением. Общение с профессиональными военными закаляет дух страйкболистов, формируя у них повышенное чувство патриотизма. Кроме того, такие тренировки стали полезными для новобранцев по призыву: занятия в полуигровой форме помогают им быстрее освоить основные навыки боя.

«Еще в 2022 году мы начали проводить совместные тренировки страйкболистов и военнослужащих. Руководство военных частей оценило пользу от таких занятий. Конечно, там мы не преподаем какие-то секретные знания. Но есть люди, которые призываются и даже автоматы в руках держать не умеют — ну не было у них такого опыта. Наши тренировки им очень помогли. В 2023 году мы подали заявку на грант агентства по делам молодежи и неожиданно выиграли. Получив субсидию, серьезно обновили материальную базу и стали уже целенаправленно организовывать тренировки с военнослужащими. В прошлом году еженедельно проводили по 1-2 таких занятия на военных полигонах. Военные и страйкболисты получили возможность тренироваться совместно. Молодежь у нас активно участвует в этих занятиях, новичкам страйкбола очень нравится. И в 2024 году мы получили новый грант — на расширение проекта. Если в прошлом году занятия велись только с автоматами и пиротехникой, то сейчас планируем закупить страйкбольные минометы и учить военных минометному делу. Оборудование, которое мы будем приобретать, используют в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, нашего президента. Оно современное, максимально отвечает критериям подготовки солдат», — поделился руководитель Сахалинской Федерации страйкбола Дмитрий Ставицкий.

Агентство по делам молодежи Сахалинской области организует отбор НКО на предоставление субсидий для тематических проектов уже несколько лет. Так, в 2023 году ведомство предоставило некоммерческим организациям финансирование на общую сумму 8 миллионов рублей. Обязательное требование для участников конкурса — быть организацией без муниципальных или региональных учредителей, а также представить комиссии проект в сфере молодежной политики, по тематике одного из 12 направлений. Подать заявку можно до 24 мая включительно. Прием ведется по адресу: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.23, кабинет 501, тел. 8 (4242) 671672, электронная почта: [email protected].

«Проект, который предлагает НКО, должен либо отвечать интересам молодежи, либо воплощаться в жизнь представителями молодежи. В прошлом году сахалинские НКО получили гранты до 1 миллиона рублей. Сейчас мы снова открыли прием заявок и ожидаем, что инициативы претендентов на субсидию агентства по делам молодежи будут, как минимум, не менее интересными и разнообразными, чем год назад», — прокомментировала и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Очередная тренировка страйкболистов и военнослужащих пройдет на полигоне в районе села Третья Падь 28 апреля, сбор назначен на 10:30. Новички от 18 лет и старше могут зарезервировать игровой комплект в официальной группе федерации в социальной сети «ВКонтакте». Несовершеннолетние желающие обязательно должны пройти предварительное согласование у организаторов и получить допуск.