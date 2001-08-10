ВТБ и ДВФУ готовят сотрудников правительства Приморского края к реализации инфраструктурных проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке Банка ВТБ успешно провела обучение представителей Правительства Приморского края по программе повышения квалификации «Основы проектного и инфраструктурного финансирования: теория и практика». Курс, разработанный лучшими экспертами Банка ВТБ и ВТБ Инфраструктурный Холдинг совместно с академическим партнером, позволил участникам овладеть экспертизой по всем стадиям жизненного цикла инвестиционных проектов с учетом особенностей государственно-частного партнерства в Дальневосточном федеральном округе.

Среди преимуществ курса: практико-ориентированный подход к формированию системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучение принципов оценки проектов и принятия решения банком об их финансировании на основе анализа реализованных ВТБ кейсов.

За 2022-2023 годы команда ВТБ совместно с ВТБ Инфраструктурный Холдинг успешно реализовали 5 запусков программы. Уже более 250 представителей власти и бизнеса из 19 российских регионов приняли участие в обучении и стали членами сообщества ее выпускников.

«Дальний Восток становится новым полюсом роста для России. И ВТБ как один из лидеров финансового сектора и экономики страны уделяет особое внимание поддержке научно-образовательных организаций и распространению лучших бизнес-практик в регионе. Опыт ВТБ в сфере инфраструктурного финансирования – это уникальная экспертиза, которая благодаря академической базе ДВФУ становится доступной максимальному количеству участников инвестиционных проектов. Многолетнее партнерство банка и университета позволяют создавать уникальные образовательные программы для развития сильных компетентных команд в самых значимых для страны сферах и регионах», - сказала заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

ВТБ инвестирует в подготовку квалифицированных кадров. В 2023 году ВТБ открыл в ДВФУ гибридную аудиторию. Современные мультимедийные системы позволяют проводить занятия одновременно в аудитории и онлайн. Технологии повышают мобильность студентов, географию присутствия вуза и расширяют возможности для инклюзии. Сегодня в банке работают более 100 выпускников ДВФУ.

«Помимо знаний, экспертизы и нового опыта, я считаю ценной возможность общения, знакомств и дружбы, которая возникает в ходе реализации наших программ. Ведь несмотря на то, что мы уже не сидим за партами в роли студентов, здесь устанавливаются новые связи, которые обогащают нашу жизнь. Эти отношения являются своеобразной «закваской», которая делает наш образовательный путь более интересным и полноценным», - отметил проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал.

Справка:

ДВФУ — один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России, академический форпост страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сохраняя многолетние научные традиции и отслеживая новейшие образовательные тренды, университет стремится стать лучшим научно-образовательным центром АТР.

Одним из приоритетов развития университета является участие в проектах регионального развития Дальнего Востока со стратегическими партнерами.