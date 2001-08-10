В Ново-Александровске может появиться прогулочная зона возле реки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы продолжают выбирать проект благоустройства, который будет реализован в областном центре в 2025 году. Рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в нем представлены восемь территорий — рекордное количество за всю историю участия Южно-Сахалинска в проекте. Общественные пространства расположены в разных районах муниципалитета: в центральной части города, а также в Хомутово, Дальнем. Одно из них занимает прибрежную территорию реки Красносельской в Ново-Александровске.

Проект называется зона отдыха «Тимирязевское». Он предполагает создание места отдыха возле водоема в районе пересечения ул. 30 лет Победы и пер. Горького. Вдоль реки будут организованы пешеходные дорожки, установлены скамейки. Также предусмотрено строительство беседки и смотровой террасы, воркаут площадки для занятий физической культурой. Согласно идее проекта, общественное пространство гармонично впишется в существующий ландшафт и станет местом для комфортного отдыха.

Отдать свой голос за объекты благоустройства жители островной столицы старше 14 лет могут на платформе через подтвержденную запись на Госуслугах. Ознакомиться со всеми представленными проектами можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах страны.