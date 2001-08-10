В Южно-Сахалинске усилен контроль за восстановлением благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что на территории городского округа мониторинг мест производства земляных работ осуществляется на регулярной основе. За нарушения при их проведении предусмотрен административный штраф. Кроме того, в случае выявления не восстановленного в установленные сроки благоустройства принимаются меры административного реагирования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Например, 25 апреля административной комиссией Южно-Сахалинска за нарушение порядка проведения земляных работ привлечена к ответственности в виде штрафа ресурсоснабжающая организация - в месте их проведения по пр. Мира были нарушены меры безопасности - отсутствовало специальное ограждение.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что за нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся порядка проведения земляных работ, предусмотрена административная ответственность по ст. 21-6 закона от 29.03.2004 №490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» в виде штрафа для юридических лиц до 150 тысяч рублей.

Мэр областного центра Сергей Надсадин держит вопросы восстановления благоустройства на личном контроле.